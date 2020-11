Generelles Böller-Verbot ist offenbar vom Tisch

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein generelles Böller-Verbot an Silvester ist offenbar vom Tisch. Darauf haben sich laut dem Wirtschaftsmagazin "Business Insider" die Bundesländer in einer Telefonkonferenz verständigt. In der Beschlussvorlage des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, dem SPD-Politiker Müller, für die Bund-Länder-Gespräche war noch ein generelles Feuerwerksverbot enthalten. Nun soll Böllern dem Magazin zufolge nur noch auf belebten Plätzen und Straßen untersagt werden. Die Ministerpräsidenten haben sich nach Informationen aus Teilnehmerkreisen am Abend wie erwartet darauf geeinigt, den Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten zu verlängern. Morgen wollen Kanzlerin Merkel und die 16 Ministerpräsidenten abschließend darüber entscheiden, ob etwa Gastronomiebetriebe sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen weiter geschlossen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 07:00 Uhr