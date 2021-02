Frankreich verlängert Laufzeit von Atomreaktoren auf 50 Jahre

Paris: Die Laufzeit der ältesten französischen Atomreaktoren kann von 40 auf 50 Jahre verlängert werden. Dafür hat die französische Atomaufsicht gestimmt - sie stellt allerdings die Bedingung, dass an den Anlagen Reparaturen vorgenommen werden. Es gehe darum, Nuklearunfälle bei den 32 ältesten Reaktoren zu verhindern, so die Behörde. Frankreich bezieht rund 70 Prozent seines Stroms aus der Atomkraft, das ist der höchste Anteil weltweit. Das deutsche Nachbarland hatte sein ältestes Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein im vergangenen Jahr endgültig abgeschaltet. Deutschland und die Schweiz hatten wegen zahlreicher Pannen jahrelang darauf gedrungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 10:00 Uhr