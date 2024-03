Frankreich beginnt mit Inbetriebnahme eines neuen Atomkraftwerks

Paris: In den nächsten Monaten will Frankreich nach mehr als 20 Jahren erstmals ein neues Atomkraftwerk in Betrieb nehmen. Die Atomaufsicht habe die letzten vorbereitenden Schritte genehmigt, teilte der staatliche Energiekonzern EDF mit. Nun könne das Werk in Flamanville am Ärmelkanal erstmals mit Kernbrennstoffen beladen werden. Im Sommer soll der Meiler ans Netz gehen. Der Bau des Atomkraftwerks dauerte siebzehn Jahre - mehr als dreimal solange wie geplant. Die Kosten stiegen noch stärker - auf zwölf Milliarden Euro. Frankreich ist nach den USA der zweitgrößte Atomstrom-Produzent weltweit. Die Laufzeit der alten Werke soll auf 50 Jahre erhöht werden, der Bau von 14 neuen wird erwogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 14:00 Uhr