Fränkische Neonazi-Aktivistin zu sechs Jahren Haft verurteilt

Das Wetter: Oft sonnig, Höchstwerte 24 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig. Später zunächst in Schwaben, dann auch an den Alpen Schauer- und Gewitterneigung. 24 bis 29 Grad. In der Nacht von Südwesten her einzelne Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen vielerorts freundlich, von den Alpen bis ins südliche Niederbayern einzelne Schauer und Gewitter. Am Sonntag vielerorts Regen. Höchstwerte morgen 20 bis 26, sonst 15 bis 22 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.07.2021 11:45 Uhr