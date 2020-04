EU-Staaten beschließen Corona-Hilfspaket über 540 Milliarden Euro

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union hat wegen der Corona-Pandemie ein Hilfspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro beschlossen. Das Geld soll vor allem die Gesundheitssysteme in den Mitgliedsländern, Unternehmen und Beschäftigte entlasten. Die Unterstützung soll ab Juni zur Verfügung stehen. Kanzlerin Merkel sagte, für den nächsten EU-Haushalt müsse Deutschland mehr Geld einplanen - das sei aber richtig und gut. Die Entscheidung, wie der Wiederaufbaufonds für die Zeit nach der Krise finanziert werden soll, vertagten die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Videokonferenz. Die EU-Kommission soll nun erst einmal den Bedarf an Hilfen analysieren und dann einen Vorschlag unterbreiten. Eine gemeinsame Verschuldung, wie sie bei den umstrittenen Eurobonds möglich wäre, lehnte Merkel aber ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 06:00 Uhr