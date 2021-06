EU-Kommission will gegen ungarisches Gesetz vorgehen

Software-Entwickler McAfee stirbt in spanischem Gefängnis

Barcelona: Der Antivirus-Software-Unternehmer John McAfee ist in einem spanischen Gefängnis tot aufgefunden worden. Das bestätigte das katalanische Justizministerium. Möglicherweise handelt es sich um Selbstmord, hieß es in einer Erklärung. Stunden zuvor hatte das nationale Gericht von Spanien der Auslieferung des 75-Jährigen an die USA wegen mutmaßlicher Steuervergehen zugestimmt. McAfee war 2020 am Flughafen von Barcelona festgenommen worden. In einer Auslieferungsanhörung erklärte McAfee, die Vorwürfe gegen ihn seien politisch motiviert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2021 22:45 Uhr