EU-Kommission empfiehlt voraussichtlich Status eines Beitrittskandidaten für Ukraine

Brüssel: In der EU steht eine Vorentscheidung über die Beitrittsanträge der Ukraine und der Republik Moldau an. Die Kommission wird am Nachmittag dazu ihre Empfehlung abgeben. Es wird erwartet, dass sie sich dafür ausspricht, beiden Ländern den offiziellen Kandidatenstatus zu gewähren. Den Beschluss darüber fasst dann ein EU-Gipfel in der kommenden Woche. Wie es in Diplomatenkreisen heißt, halten die Niederlande, Portugal und einige andere Länder die Vergabe des Kandidatenstatus für verfrüht und rein symbolisch. Bei ihrem Besuch in Kiew hatten sich hingegen Kanzler Scholz und die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Rumänien dafür ausgesprochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach deshalb von einem historischen Tag für sein Land.

