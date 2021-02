Erneute Krawalle in Gefängnis von Guayaquil

Bundesregierung will deutlich mehr testen lassen

Berlin: Die Bundesregierung will mögliche Lockerungen von Corona-Beschränkungen an deutlich mehr Tests knüpfen. Eine intelligente Öffnungsstrategie sei mit umfassenden Schnelltests untrennbar verbunden, sagte Kanzlerin Merkel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Über das weitere Vorgehen will sie nächste Woche mit den Regierungschefs der Bundesländer beraten. Gesundheitsminister Spahn verteidigte die Strategie der Bundesregierung bei der Zulassung von Selbsttests. Die Zuverlässigkeit müsse genau geprüft werden, sagte er am Abend im ZDF. Zuvor hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die ersten drei Corona-Tests zur Selbstanwendung zugelassen. Sie sollen in Kürze in Apotheken oder auch in Drogeriemärkten frei zu kaufen sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.02.2021 02:00 Uhr