Erneut Krawalle in den Niederlanden

26.01.2021 04:00 Uhr

Rotterdam: In den Niederlanden ist es den zweiten Abend in Folge zu schweren Ausschreitungen gekommen. In mehreren Städten, darunter Amsterdam und Rotterdam, randalierten gewaltbereite Jugendliche und griffen die Polizei an. Das niederländische Fernsehen berichtet von mehr als 70 Festnahmen. In Rotterdam setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer ein, der Bürgermeister erließ ein Notstandsdekret mit erweiteren Vollmachten für Festnahmen. Anlass für die Krawalle sind die Corona-Maßnahmen und eine Ausgangssperre, die in den Niederlanden seit dem Wochenende abends ab 21 Uhr gilt. Die Poliziei geht davon aus, dass sich auch Fußball-Hooligans und Neonazis an den Krawallen beteiligen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 04:00 Uhr