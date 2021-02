Ermittler durchsuchen Büros des CSU-Politikers Nüßlein

Frankreich verschärft Einreiseregeln an Grenze zu Deutschland

Paris: Frankreich verschärft seine Einreiseregeln an der Grenze zu Deutschland. Grund ist die angespannte Coronalage im Département Moselle, das an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzt. Laut Gesundheitsminister Véran ist ab Montag für alle nicht-beruflichen Fahrten in den Verwaltungsbezirk ein negativer PCR-Test notwendig. Die Tests sollen stichprobenartig an den Grenzen kontrolliert werden. Für Pendler, die wegen ihrer Arbeit die deutsch-franzöische Grenze passieren müssen, soll es zudem wöchentliche Coronatests geben. Im Département Moselle breitet sich vor allem die südafrikanische Virusvariante aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 11:00 Uhr