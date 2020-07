Erdogan besucht Hagia Sophia vor Umwandlung zur Moschee

Söder kündigt Corona-Testzentren an Flughäfen an

Nürnberg: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat Corona-Testzentren an Flughäfen angekündigt. Im ZDF-Sommerinterview sagte Söder, wenn man aus dem Urlaub zurückkomme, könne man sich dort jederzeit kostenlos auf das Virus testen lassen. Die entsprechenden Zentren sollen nach den Worten des CSU-Chefs bereits in den nächsten Tagen entstehen. Skeptisch äußerte sich Söder über die geplante Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs. Er sei noch nicht so überzeugt, dass es einen ganz normalen Regelunterricht geben wird, so der Ministerpräsident. Auf jeden Fall müsse man sich Alternativkonzepte überlegen, für den Fall, dass die Coronasituation wieder schlimmer wird. Auf die Frage nach der Kanzlerkandidatur bekräftigte Söder wörtlich: "Mein Platz ist in Bayern."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 19:00 Uhr