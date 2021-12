Drosten gibt sich bei Omikron vorsichtig optimistisch

Drei weitere Atomkraftwerke stellen Betrieb ein

Gundremmingen: Für drei Atomkraftwerke in Deutschland ist heute der letzte Betriebstag. Abgeschaltet werden am Abend der verbliebene Block C in Gundremmingen im Landkreis Günzburg sowie die AKWs in Brokdorf in Schleswig-Holstein und in Grohnde in Niedersachsen. Der gesetzlich vorgeschriebene Rückbau wird viele Jahre in Anspruch nehmen. Damit liefern im kommenden Jahr nur noch drei Atomkraftwerke Strom. Isar 2 bei Landshut, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und das AKW Emsland in Niedersachsen gehen dann zum Jahresende 2022 vom Netz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 15:00 Uhr