Diskussion um Ende der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 27.12.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundesregierung gibt es gegensätzliche Ansichten über die Fortsetzung der Corona-Maßnahmen. Justizminister Buschmann erklärte, wenn Fachleute das Ende der Pandemie feststellen, dann gehörde Corona zum allgemeinen Lebensrisiko wie andere Krankheiten. Damit seien besondere Zwangsmaßnahmen nicht mehr gerechtfertigt, so der FDP-Politiker. Gesundheitsminister Lauterbach widersprach: Die Kliniken seien voll, das Personal überlastet und der Winter sei noch nicht zu Ende. Ein sofortiges Beenden aller Maßnahmen wäre leichtsinnig, erklärte der SPD-Politiker. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen sagte, die hohe Zahl an Atemwegserkrankungen führe zu einem Rekord an Personalausfällen gerade auch im Gesundheitswesen. Mehr Rücksicht wäre hier das Gebot der Stunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2022 21:00 Uhr