Deutsche Wirtschaft rutscht laut Ifo in Rezession

Wahlausgang in Italien löst in EU gemischte Reaktionen aus

Rom: Der Wahlsieg des rechtskonservativen Bündnisses in Italien hat in Europa gemischte Reaktionen ausgelöst. Frankreichs Premierministerin Borne betonte, ihr Land werde darauf achten, dass die Menschenrechte eingehalten und Andersdenkende respektiert werden. Marine Le Pen von der rechten Partei Rassemblement National gratulierte dagegen auf Twitter mit den Worten, das italienische Volk habe entschieden, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. In Deutschland löste der Wahlsieg Besorgnis aus. FDP-Europaexperte Lambsdorff glaubt, dass die Zusammenarbeit mit Italien in der EU mühsamer wird. Er betonte aber gleichzeitig, dass sich Wahlsiegerin Meloni zuletzt konstruktiv über die gemeinsamen Sanktionen gegen Russland geäußert habe. Grünen-Chef Nouripour fürchtet dagegen, dass die EU-Sanktionspolitik geschwächt wird. Melonis Wahlbündnis kann nach Hochrechnungen mit mehr als 44 Prozent der Stimmen rechnen. In ihren Reden in der Wahlnacht bekannte sich Meloni zur EU und zur NATO.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2022 12:00 Uhr