Demos gegen Corona-Einschränkungen in mehreren Städten

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In mehreren deutschen Städten haben sich heute Menschen trotz eines Verbots zu Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen versammelt. Die meisten Teilnehmer zählten Reporter auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Berliner Volksbühne, nämlich rund 1.000. Viele von ihnen standen dicht an dicht beieinander. Darunter waren bekannte Rechtspopulisten, aber auch sehr viele Menschen ohne deutlich erkennbare politische Ausrichtung. Der Polizei gelang es nach einiger Zeit, die Versammlung aufzulösen. Mehrere Teilnehmer wurden festgenommen. In der Nürnberger Innenstadt versammelten sich 50 Menschen zu einer illegalen Protestkundgebung gegen die Corona-Anordnungen. In Würzburg demonstrierten am Nachmittag rund 50 Menschen gegen die Einschränkungen. Die Stadt hatte diese Demo erlaubt. In Kempten im Allgäu kamen rund 20 Teilnehmer zu einer angemeldeten und genehmigten Protestaktion. Die Polizei musste sowohl die Demonstranten als auch die etwa 300 Schaulustigen auf die Abstandsregeln hinweisen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 19:45 Uhr