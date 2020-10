DEHOGA-Präsidentin Inselkammer hält Schließung von Restaurants und Hotels für unverhältnismäßig

Das Wetter: In der Nacht regnerisch, Tiefstwerte 10 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht vielerorts Regen, nach Mitternacht von Südwesten her langsam nachlassend. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Morgen weiterhin windig und bis Mittag in Teilen Nord-und Ostbayerns noch Regen, am Nachmittag an den Alpen freundlicher. Samstag nach Nebelauflösung freundlich, vor allem im Westen und Süden oft sonnig. Sonntag in Alpennähe Sonne und Wolken, sonst oft bewölkt und später örtlich Regen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 17:00 Uhr