Das Wetter: Wolken, Sonne, Regen und Gewitter, bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ganz im Westen Bayerns überwiegend bewölkt, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vereinzelt regnet es. Am Nachmittag und Abend kann es örtlich kräftige Gewitter geben. Höchstwerte 17 bis 29 Grad. In der Nacht zeitweise Regen oder Gewitter bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Weiterhin unbeständig mit häufigen, teils gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.07.2021 09:15 Uhr