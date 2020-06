Das Wetter: Schauer, heute 18 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Unbeständig, vereinzelt Schauer, am Nachmittag allmählich freundlicher, 18 bis 23 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen viel Sonne, Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Am Samstag noch etwas wärmer - bis 30 Grad, zunächst sonnig, später immer mehr Gewitter möglich. Am Sonntag Schauer und Gewitter, 18 bis 25 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 16 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 06:00 Uhr