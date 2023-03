Meldungsarchiv - 22.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute meist sonnig, nur im Norden ziehen einzelne Wolkenfelder durch. Es wird noch wärmer, bei 15 bis 20 Grad. In Franken auch windig. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag im Norden etwas Regen, ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab Freitag unbeständiger. Es bleibt frühlingshaft mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 06:00 Uhr