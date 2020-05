Corona-Fälle in Schlachtereien beschäftigen die Politik

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der vermehrten Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben gibt es in der SPD Überlegungen, die Arbeitsschutzgesetze zu verschärfen. So sagte Fraktionsvize Mast, wenn die geltenden Standards nicht reichten, müsse gesetzlich nachgebessert werden. Ihrer Ansicht nach ist offensichtlich, dass die Wohnverhältnisse der Beschäftigten und das Infektionsgeschehen zusammenhängen. Ihr Parteikollege, Bundesarbeitsminister Heil, hatte zuvor die Länder aufgefordert, den Arbeitsschutz für Saisonarbeiter in Fleischindustrie und Landwirtschaft streng zu kontrollieren. Heil verwies auf Medienberichte über - so wörtlich - unhaltbare Zustände beim betrieblichen Infektionsschutz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.05.2020 12:15 Uhr