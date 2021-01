Corona-Demonstration in Stein bleibt verboten

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ansbach: Gegner der Corona-Maßnahmen dürfen nach derzeitigen Stand morgen nicht in Stein bei Fürth demonstrieren. Das Verwaltungsgericht Ansbach bestätigte am Abend eine Entscheidung des Landratsamts; einen Eilantrag der Veranstalter gegen das Demonstrationsverbot lehnte es ab. Zur Begründung sagten die Richter, dass bei einer Demonstration Verstöße gegen die Hygiene-Auflagen zu erwarten seien. Aus demselben Grund waren bereits drei ursprünglich in Nürnberg geplante Kundgebungen verboten worden. Nun können die Organisatoren noch Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 16.01.2021 05:00 Uhr