CDU-Sozialflügel fordert Verbot von kinderfreien Hotels

Flugzeug mit Nawalny an Bord in Berlin gelandet

Berlin: Der schwerkranke russische Oppositionelle Nawalny ist in Deutschland eingetroffen. Das Rettungsflugzeug mit dem 44-Jährigen an Bord landete am Berliner Flughafen Tegel. Der prominente Kreml-Kritiker soll in der Charite behandelt werden. Er war am Donnerstag auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und lag seitdem in einer Klinik im sibirischen Omsk im Koma. Sein Umfeld geht davon aus, dass auf ihn ein Anschlag mit vergiftetem Tee verübt wurde. Die russischen Ärzte erklärten indes, Nawalny leide an einer Stoffwechselerkrankung. Dem Abflug war ein stundenlanger Streit zwischen russischen und deutschen Medizinern über die Transportfähigkeit Nawalnys vorausgegangen. Am Abend hatten die Ärzte in Omsk schließlich die Verlegung Nawalnys nach Deutschland erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 10:00 Uhr