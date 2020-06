Bundeswehr-Einsatz im Kosovo ist verlängert

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr an der Nato-Mission KFOR im Kosovo. Der Bundestag hat das Einsatz-Mandat verlängert. Bis zu 400 deutsche Soldaten sollen dort sicherstellen, dass sich die frühere serbische Provinz zu einem stabilen, multiethnischen Staat entwickelt. Der SPD-Abgeordnete Juratovic warnte in der Debatte vor einem Abzug der internationalen Truppe und verwies auf den weiterhin brüchigen Frieden in der Region.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 21:00 Uhr