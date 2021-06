Bundestag beschließt Vielzahl von Gesetzen

Protassewitsch ist offenbar in Hausarrest verlegt worden

Minsk: In Belarus sollen der festgenommene Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega in Hausarrest verlegt worden sein. Das hat die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja in ihrem Exil in der EU mitgeteilt. Auch andere Stellen melden, dass der Regierungskritiker in eine angemietete Wohnung in Minsk gebracht wurde. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht. Tichanowskaja sprach von einer guten Nachricht, betonte aber, Hausarrest sei keine Freiheit. Am 23. Mai war eine Ryanair-Passagiermaschine mit Protassewitsch und seiner Freundin an Bord zu einer Zwischenlandung in Minsk gezwungen worden. Beide wurden dort festgenommen. Die EU verhängte zuletzt Sanktionen gegen Belarus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 10:00 Uhr