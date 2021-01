Bundesregierung will Verkauf von Corona-Tests an Privatpersonen erlauben

Berlin: Das Bundesgesundheitsministerium will den Verkauf von Corona-Schnelltests an Privatpersonen erlauben. Dabei gehe es um neue, einfache Verfahren, die so bisher noch nicht verfügbar seien, erklärte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Hersteller gehen davon aus, dass solche Tests in eine paar Wochen zugelassen werden könnten. Möglich sind nach Angaben des Verbandes der Diagnostica-Industrie verschiedene Varianten, etwa Abstriche in der Nase, die weniger tief entnommen werden müssen oder sogenannte Gurgel- und Spucktests. Neben den Selbsttests will die Bundesregierung auch mehr Möglichkeiten schaffen, die bisherigen Antigen-Schnelltests im Berufsleben einzusetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 03:00 Uhr