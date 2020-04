Bundesregierung will Corona-Tests ausweiten

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die Zahl der Corona-Tests erheblich steigern. Das Vorhaben ist Teil eines weiteren Gesetzespaketes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, das die Große Koalition in der kommenden Woche auf den Weg bringen will. In dem Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, ist von 4,5 Millionen zusätzlichen Tests pro Woche die Rede. Die könnten dann auch vorsorglich erfolgen, heißt es. Bisher werden wöchentlich rund 700 000 Menschen getestet, die konkrete Krankheitssymptome zeigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 21:45 Uhr