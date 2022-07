Blinken zweifelt an Glaubwürdigkeit Russlands

Arbeitgeberpräsident befürchtet Wohlstandsverlust

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger hat vor negativen Folgen des Fachkräftemangels in Deutschland gewarnt. Die Lage sei so bedrohlich, dass in den kommenden zehn Jahren mit einem Wohlstandsverlust zu rechnen sei. Mit Blick auf die sogenannten Baby-Boomer-Jahrgänge, die zunehmend in Rente gehen, sagte Dulger, ab 2025 komme die demografische Wende. Rund fünf Millionen Menschen würden sich bald in den Ruhestand verabschieden. Pro Jahr seien daher jetzt mindestens 500.000 zusätzliche Fachkräfte nötig. Als Möglichkeiten nannte Dulger neben der Zuwanderung auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa durch mehr Personal in der Kinderbetreuung. Außerdem müssten denjenigen, die noch keinen Abschluss geschafft haben, zweite und dritte Chancen gegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 07:00 Uhr