Biden bestätigt Abzugspläne aus Afghanistan unter Vorbehalt

Nachrichtenarchiv - 24.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA halten vorerst an ihren Plänen fest, die letzten Soldaten Ende August aus Afghanistan abzuziehen. Allerdings knüpft Präsident Biden den Termin an die Bedingung, dass sich die Taliban kooperativ verhalten. Wie seine Sprecherin Psaki am Abend sagte, hat Biden das Verteidigungs- und das Außenministerium angewiesen, Notfallpläne zu entwerfen, um gegebenenfalls einen verlängerten Militäreinsatz möglich zu machen. Die Dauer der US-Militärpräsenz in Afghanistan war auch Thema beim virtuellen G7-Gipfel am Nachmittag. EU-Vertreter hatten sich dafür stark gemacht, den Einsatz über den 31. August hinaus zu verlängern. Die US-Soldaten sichern die Evakuierungsflüge vom Flughafen Kabul aus ab. Nach Angaben des britischen Premiers Johnson streben die G7-Staaten nun ein Abkommen mit den Taliban an, um Ausreisewilligen auch in Zukunft freies Geleit zu garantieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2021 23:00 Uhr