Bayerns Innenminster Hermann hält Grenzkontrollen weiter für nötig

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innenminister Herrmann hält die Kontrollen an den innereuropäischen Grenzen weiterhin für nötig. Hermann sagte im "ARD-Extra" wörtlich, "Ich würde mir wünschen, dass man in absehbarer Zeit eine Lockerung erreichen könnte." Im Moment sei das aber noch zu früh. Die Gefahr der Corona-Pandemie sei noch nicht eingedämmt. Der luxemburgische Außenminister Asselborn forderte dagegen im Ersten ein Ende der Kontrollen. Das Virus übertrage sich von Mensch zu Mensch, nicht von Land zu Land. In Luxemburg produzierten die Grenzkontrollen viel Unmut und Unverständnis, sagte Asselborn. Massive Kritik kommt auch vom ehemaligen Kommissionspräsidenten Juncker. Jeder, der sich an den Grenzen vergreife, bringe den Binnenmarkt in Gefahr. Er bezeichnete es als grotesk, dass ausgerechnet zum 25. Jubiläum des Schengen-Abkommens das freie Reisen innerhalb Europas nicht möglich sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 06:00 Uhr