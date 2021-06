Bayern München startet in Gladbach in die neue Bundesliga-Saison

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die deutsche Fußball-Liga hat den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Meister Bayern München eröffnet die 59. Saison mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai nächsten Jahres geplant. Das DFB-Pokalfinale soll sieben Tage später wie gewohnt im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die zweite Fußball-Bundesliga startet schon am 23. Juli in die neue Saison.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 12:15 Uhr