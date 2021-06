Bayerischer Bauernverband beklagt zu hohen Flächenverbrauch in Schwaben

Verdi plant Streiks in 60 Einzelhandelsbetrieben in Bayern

München: Im Tarifkonflikt im Bayerischen Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi für heute zum Streik aufgerufen. Geplant ist in der bislang größten Runde, dass die Beschäftigten in bayernweit rund 60 Betrieben ihre Arbeit niederlegen. Ziel sind große Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. So ist etwa in Regensburg Ikea betroffen, in Nürnberg die Filialen der Modekette H und M sowie zahlreiche Supermärkte in Augsburg, Schweinfurt und weiteren Städten. Verdi fordert für die Beschäftigten im Handel 4,5 Prozent mehr Lohn plus einen Fixbetrag von 45 Euro pro Monat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 07:00 Uhr