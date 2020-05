Audi verlängert Kurzarbeit in Ingolstadt bis Ende Mai

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Der Autobauer Audi verlängert die Kurzarbeit in seinem Stammwerk bis Ende Mai. Wie das Unternehmen mitteilte, sind davon gut 15.000 Mitarbeiter in Ingolstadt betroffen. Das entspricht etwa einem Drittel der Belegschaft. Vor zwei Wochen befanden sich noch 22.000 Audi-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Inzwischen wird die Produktion etappenweise wieder hochgefahren. Auch im zweiten deutschen Werk des Autobauers, in Neckarsulm, wird die Kurzarbeit bis Ende des Monats fortgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 13:00 Uhr