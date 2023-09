Wie das Literaturfest München die Generationen-Frage verhandelt

Im Literaturhaus, im Haus der Kunst, in der Monacensia und an anderen Orten findet in diesem Jahr das 14. Literaturfest München statt. Das Programm umfasst das "Forum", die 64. Münchner Bücherschau, die "Münchner Schiene" und den Markt der unabhängigen Verlage "Andere Bücher".

Erben: Im "Forum" geht’s zur Sache

Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss kuratiert das "Forum" 2023: Unter dem Motto "Was wir erben, was wir hinterlassen" dreht sich hier alles ums Erben: um (Vermögens-)Verteilung, um unsere Hinterlassenschaften als einzelne und als Europäer, um die Frage, was und wie wir es verantworten können. Das Forum kreist um moralische, um juristische, politische, biologisch -naturwissenschaftliche und literarische Fragen, die das Erben aufwirft.

"Dieses Erbe nehme ich an // Dieses Erbe schlage ich aus": Unter diesem Motto läuft bis zum 15. Oktober ein Essay-Wettbewerb zum Thema Erben, bei dem Studierende mitmachen können. Drei Autorinnen und Autoren werden von einer Jury ausgewählt und zu einem Podiumsgespräch und zu einer Lesung ihrer Texte durch Schauspielerinnen eingeladen. Alle Teilnehmenden sind zudem am Freitag, den 17. November, zum exklusiven Gespräch über das Erbe und das Schreiben mit dem Schriftsteller Lukas Bärfuss ins Literaturhaus eingeladen.

"Münchner Bücherschau" im Haus der Kunst

Die 64. Münchner Bücherschau findet in diesem Jahr samt der großen Buchausstellung und den begleitenden Veranstaltungen im Westflügel des Hauses der Kunst in der Prinzregentenstraße statt. Das Haus der Kunst sei eine der wichtigsten Kulturstätten der Stadt München und ein idealer Ort, um nicht nur die schönen Künste, sondern ab Herbst 2023 auch wieder die Welt der Bücher zu entdecken, sagt Klaus Füreder. Er ist Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für den Landesverband Bayern. Geplant sind Veranstaltungen für Kinder, Erwachsene. Schulklassen und Familien sowie eine Preisverleihung, denn wie immer wird der Geschwister-Scholl-Preis im Zeitraum der Münchner Bücherschau verliehen.

Vergessene und überraschende Texte

In der von Anke Buettner und Rebecca Faber kuratierten "Münchner Schiene" geht es um neue, vergessene und überraschende Texte. Die Lesereihe in der Monacensia versammelt "Stimmen aus Subkultur, freier Szene und der literarischen Geschichte Münchens", heißt es im Programm.

Literaturfest München: Zum Veranstaltungsprogramm

Das 14. Literaturfest München (15. November bis 3. Dezember 2023) wird veranstaltet vom Literaturhaus München und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München.