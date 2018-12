Wie das Brexit-Chaos Großbritannien spaltet

Nach der auf Januar verschobenen Parlamentsabstimmung über den Brexit-Deal hat sich Theresa May wieder auf Rettungstour begeben, klappert nochmal halb Europa ab, um … ja was eigentlich? Barbara Knopf hat mit Kate Connolly, Korrespondentin des britischen Guardian in Deutschland, über die Lage in Großbritannien gesprochen. In Kürze erscheint Connollys Buch "Exit Brexit", in dem sie ebenso von ihrem skurrilen Weg zum deutschen Pass erzählt wie vom Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa.

Barbara Knopf: Frau Connolly, auf persönlicher Ebene sind Sie weiter als die britische Regierung: Sie haben nach 15 Jahren in Deutschland nun auch den deutschen Pass bekommen – und damit sozusagen einen weichen Brexit geschafft.

Kate Connolly: Letztendlich war das meine Reaktion auf diese politischen Geschehnisse, weil ich das Gefühl hatte: Wenn ich jetzt nicht was mache für mich, dann stehe ich dumm da. Und würde angesichts dieser hoffnungslosen Politik meines Landes, die seit mindestens zwei Jahren abläuft, einfach nur ein Opfer sein. Ich wollte das nicht, und dann habe ich gedacht: Was ist das Einfachste, was ich machen kann? Das Einfachste ist, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Zusätzlich zur britischen muss man sagen.

Wie blicken Sie mit dem deutschen Pass nun auf Ihr noch immer altes Heimatland Großbritannien? Kann man zum Beispiel, wenn man in den Kopf von Theresa May kriecht, sagen, warum sie macht, was sie macht?

Nein, das kann ich nicht sagen. Aus meinem Freundeskreis kenne ich auch niemanden, der das erklären kann. Man hatte gehofft, dass sie das in eine gute Richtung lenken würde, aber wie man in diesen Tagen sieht, sind wir in einer ganz chaotischen Lage – was wir gar nicht kennen. Man kann keinen Weg aus dieser Sackgasse erkennen. Theresa May hat auf der einen Seite Schuld, ihr wird ja auch vorgeworfen, uns in dieses Chaos zu stürzen, auf der anderen Seite wird sie auch für ihre Ausdauer gelobt, mit Brüssel, den Brexiteers und den Brexit-Gegnern zu verhandeln.