May verschiebt Brexit-Abstimmung

Die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament ist verschoben worden. Das gab Premierministerin Theresa May bekannt. Der Termin war ursprünglich für Dienstagabend angesetzt, doch eine Niederlage für die Regierung zeichnete sich immer deutlicher ab.

"Das Abkommen wäre mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden", sagte May vor den Parlamentariern zur Begründung.

May strebt Nachverhandlungen mit EU an

Ein erfolgreicher Brexit erfordere Kompromisse auf allen Seiten, so May im Parlament. Weder die Anhänger eines zweiten Referendums noch die Befürworter eines Verbleibens im Binnenmarkt, noch die Befürworter eines ungeordneten Brexits hätten eine Mehrheit. Angesichts der Lage beschleunige die Regierung die Vorbereitungen für einen harten Brexit.

May will nun vor dem EU-Gipfel Ende der Woche ihren EU-Kollegen die "klaren Bedenken" des britischen Unterhauses vortragen und "weitere Zusicherungen" aus Brüssel verlangen, sagte May am Montag vor den Abgeordneten.

Auch wenn es für das Abkommen viel Zustimmung im Parlament gebe, löse insbesondere die Vereinbarung zur Vermeidung einer Grenze zwischen Nordirland und Irland nach dem Brexit bei vielen große Sorgen aus. Sie werde deshalb versuchen, bei anderen EU-Staaten und der EU-Kommission Verbesserung zu erreichen.

EU lehnt Nachverhandlungen ab

Brüssel machte jedoch erneut klar, dass dafür wenig Spielraum besteht. Die EU-Kommission lehnt Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags mit Großbritanniens nach wie vor kategorisch ab.

"Dieser Deal ist der beste Deal und der einzige mögliche Deal. Wir werden die Vereinbarung, die jetzt auf dem Tisch liegt, nicht nachverhandeln." Kommissionssprecherin der EU

Die EU-Kommission geht davon aus, dass Großbritannien die Europäische Union wie angekündigt am 29. März verlassen wird.

Mehrere Optionen möglich

Neben Nachverhandlungen mit Brüssel wird in Großbritannien auch über ein zweites Brexit-Referendum spekuliert. Beim ersten Referendum 2016 hatte sich nur eine knappe Mehrheit der Briten für die Loslösung von der Europäischen Union ausgesprochen.

Denkbar ist auch ein Rückzieher vom Brexit. Die Schwelle dafür ist niedriger als gedacht, wie aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg hervorgeht. Großbritannien könnte demnach den Brexit einseitig und ohne Zustimmung anderer EU-Länder stoppen.