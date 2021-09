Warum man Gabriele Tergits Roman "Effingers" kennen sollte

"Effingers", das schnell wachsende Manuskript, wird Tergits Heimat im Exil, in der Tschechoslowakei, in Palästina, in England. Bis zum Kriegsende und darüber hinaus schreibt sie daran, versetzt sich und uns ins martialische Denken der Bismarck-Ära und in den Gründerzeit-Luxus unter Kaiser Wilhelm, schildert detailreich und keck Wohnzimmereinrichtungen, Menü-Folgen, Abendgarderoben, dazu natürlich Leid und Liebe, Geld und Gut, Kampf und Tod – und die Schraubenfabrik. Mit der fing alles an, später werden die Effingers sogar Automobile bauen. Ungewöhnlich prominent sind auch Wirtschaftsthemen in diesem Roman vertreten.

Von den Wirren des Ersten Weltkriegs geht es zu den Provokationen der nächsten Generation, in die Republik – immer näher heran an Tergits Gegenwart. In der herrscht die NS-Diktatur, der nächste Weltkrieg beginnt. So muss schließlich auch der Zivilisationsbruch des Holocaust in dem Roman Thema werden. Die bestialischen Begebenheiten in der Außenwelt verschieben die Schreib-Architektur, viele Figuren aus dem Clan der Effingers werden auch im Buch brutal ermordet. Die Handlung endet 1942, ein Epilog spielt in den Ruinen der Familienvilla im Tiergarten, 1948.

Hymnische Besprechungen

Das war das Jahr, in dem Gabriele Tergit zum ersten Mal nach Deutschland zurückkam und die Suche nach einem Verlag begann. Die Geschichte einer jüdischen Familie aber wollte man in Nachkriegsdeutschland sehr lange nicht lesen. Gerade mal 30 Buchhandlungen nahmen "Effingers" ins Angebot. Später gab es eine Wiederentdeckung in den 1970er-Jahren, richtig gefeiert wurde der Roman dann 2019 bei der Neuauflage im Schöffling Verlag. Seitdem ist die Literaturkritik sich einig: Er gehört in den Kanon. Wegen des frischen und modernen Stils, wie Herausgeberin Nicole Henneberg betont, aber auch wegen der brisanten und geradezu schmerzhaft aktuellen Themen.

Gabriele Tergit selbst hat die teilweise hymnischen Besprechungen im vergangenen Jahr nicht erlebt, sie starb schon 1982. Ihren "Effingers" – den Geschichten der Figuren und der Geschichte des Romans – möge ein langes literarisches Nachleben beschert sein. Sie haben es verdient.

"Effingers" von Gabriele Tergit ist im Schöffling Verlag erschienen