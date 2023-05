"Ungekämmte Bilder": Zum 90. Geburtstag von Franz von Bayern

In den frühen 1950er Jahren gab es nur eine Hand voll moderner Kunstgalerien in München. In einer davon, der von Günther Franke in der Villa Stuck, erfasste Franz Herzog von Bayern die Kunstsammel-Leidenschaft. Das fast 90-jährige Oberhaupt der Familie Wittelsbach erinnert sich: "Das war eigentlich ganz präzise eine Ausstellung, auf die ich aufmerksam gemacht worden bin, von Zeichnungen von Kubin. Die haben mich einfach aufgeregt. Da habe ich ein Blatt erworben und das war für mich so ein Anlass, eine Zündung. Da habe ich alles abgestottert. Aber ich glaube, ich bin einfach neugierig geworden. Da ist so eine Begeisterung gewachsen. Plötzlich war man da mittendrin und ist mitgeschwommen und hat erlebt, was da vor sich geht."

"Ungekämmte Bilder"

Die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München, mit der die Staatsgemäldesammlungen jetzt einen ihrer größten Kunststifter ehren, setzt allerdings erst später ein: Um 1960. "Ungekämmte Bilder" heißt sie. Kurator Bernhart Schwenk zitiert Franz von Bayern: "Ungekämmt hat Herzog Franz die Werke bezeichnet, die ihn fasziniert haben, die ihn in den Bann gezogen haben, und zwar seit den 60er-Jahren. Also, vor allen Dingen in den 60er-Jahren, als eben dieser große Aus- und Umbruch war und plötzlich die Bilder gar nicht mehr so aussahen wie die Malerei, die man kannte."

Viele Werke des allzu früh verstorbenen deutschen Künstlers Blinky Palermo hängen in der Ausstellung. Man könnte einige auch für mit Farbe angestrichene Dachlatten halten. Oder für bunt bemalte Stoffbahnen. Natürlich spiegelt sich in solcher Rohheit auch das Zeitgefühl, fünfzehn Jahre nach dem Krieg und dem Holocaust. Daneben ein rein graues Bild von Gerhard Richter, benannt nach seinem Freund: Blinky.

Testphase der Bilder in der eigenen Wohnung

Was ganz sicher ist: Franz von Bayern hat einige Wochen und Monate mit dieser Kunst in seiner Wohnung gelebt. Nur, was diesen Test bestand, blieb in der Sammlung und ist jetzt Teil der Museumskollektion. "Ich habe einfach Bilder, ganz egal von welchem Künstler, wenn sie erreichbar waren und mir gefallen haben, mir an die Wand gehängt, um auszuprobieren. Das haben die Künstler auch immer zugestanden. Ich habe denen immer gesagt: 'Wenn Du willst, dass ich Dein Bild ernst nehme, musst Du mir die Möglichkeit geben, es auch richtig anzuschauen.' Und das geschieht nicht in einer halben Stunde. Also ich habe die Bilder eigentlich immer an meiner Wand geprüft."