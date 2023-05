Artikel mit Audio-Inhalten

> 2. Stammstrecke: Die Bahn wollte das Projekt offenbar gar nicht

Laut dem Ex-Amtschef im bayerischen Verkehrsministerium wollte die Bahn die 2. Stammstrecke eigentlich gar nicht bauen. Wenn sie es doch mache, dann so, wie sie es will, so der pensionierte Spitzenbeamte vor dem Stammstrecken-Untersuchungsausschuss.