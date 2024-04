Til Schweiger: "Bin ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt"

"Ich finde Opern bescheuert", sagte Kinostar Til Schweiger jüngst in einem Interview mit der Wichenzeitung "Die Zeit" (Ausgabe vom 25. April) und ergänzte, er habe sich früher lieber mit "viel gutem Rotwein" entspannt. Allerdings habe er gelernt, dass aus dieser Art "Belohnung" schnell eine "Bestrafung" werden könne. Daher wolle er nun "erst mal gar keinen Alkohol mehr trinken".

Zur Berichterstattung der Boulevardpresse, wonach er wegen "Alkohol-Entzug in der Klinik" sei, bemerkte Schweiger, er habe seinen Frieden damit gemacht, als "Clickbait" benutzt zu werden: "Ich kann es eh nicht verhindern. Ich finde es widerwärtig, aber die müssen ja in den Spiegel schauen."

Schweiger enttäuscht von Claudia Roth

Schweiger zeigte sich in dem Interview enttäuscht von Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth, weil sie früher "sofort neben ihm" gestanden sei, wenn Fotografen in der Nähe gewesen seien, ihn aber nach der Veröffentlichung von Vorwürfen im "Spiegel" ohne Rücksprache öffentlich kritisiert habe.

Claudia Roth hatte Anfang Mai vergangenen Jahres in einem Spiegel-Interview einen "Kulturwandel" und einen "Verhaltenskodex" in der Filmbranche gefordert und angefügt: "Mir waren solche Missstände in der Filmbranche bislang in diesem Ausmaß nicht bekannt. Viele Betroffene haben ja offenbar jahrelang geschwiegen, um nicht als Nestbeschmutzer zu gelten." Die Zeit "patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Weise ausnutzen", müsse vorbei sein, so Claudia Roth in einem Statement, das sie damals im Kanzleramt abgab: "Auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben."

Ohrfeige am Set: "Er hatte mir längst verziehen"

Schweiger sieht sich vom Spiegel hingegen falsch dargestellt. "Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen verzweifelt, so der Schauspieler im "Zeit"-Interview." Der "Spiegel" habe seiner Meinung nach den Artikel über Schikanen von Mitarbeitern beim Filmdreh von "Manta, Manta - Zwoter Teil" ("Sie nennen ihn den 'Imperator') mit der "vollen Absicht" geschrieben, um seine Karriere "für immer" zu beenden.

Schweiger, der nach eigenen Worten unter dem Arbeitstitel "Sandkastenkrieger" einen Film über einen traumatisierten Soldaten vorbereitet, ergänzte: "Das Problem ist bloß, dass ich aufgrund dieser sogenannten Enthüllung im 'Spiegel' bis heute nicht weiß, ob ich einen Cent Förderung für den Film bekomme."

Zum Vorwurf, er habe einem Kollegen eine Ohrfeige verpasst, bemerkte Schweiger, es sei nur ein "Klaps" gewesen, er habe sich dafür entschuldigt: "Er hatte mir längst verziehen. Und darüber war ich unendlich froh und dankbar." Er sei "Perfektionist" und müsse lernen, "gelassener" zu werden, so der Schauspieler. Nervös sei er beim Filmdreh nicht, Angst habe er immer nur davor gehabt, dass ihm "die Ideen ausgehen" könnten.

Streit mit Jan Böhmermann

Wenig gnädig urteilte Schweiger, der sich selbst einen "wirklich guten Humor" bescheinigte, abermals über den TV-Satiriker Jan Böhmermann ("Magazin Royale" im ZDF). Er verachte ihn, weil Böhmermann, aber auch Oliver Pocher, "immer nur auf Kosten von anderen" lachten. Böhmermann sei für ihn ein "Brechmittel", so Schweiger. Bei einer zufälligen Begegnung am Flughafen habe er den Satiriker jedoch "verschont".

Der Streit zwischen Schweiger und Böhmermann reicht zurück bis 2015, als es um ironische Facebook-Postings ging. In seinem Podcast "Fest und Flauschig" kam Böhmermann vor Jahren auch auf einen gemeinsamen Flug nach Hamburg zu sprechen: "Ich bin dem Tod nur ganz knapp von der Schippe gesprungen. Tod durch Til Schweiger. Oder halt einer Freundschaft, die ewig hält. Das wäre viel schlimmer als ein Gewaltakt gewesen. Dann wäre ich im nächsten Til-Schweiger-'Tatort' zu sehen als sein Assistent."