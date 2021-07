Sterbehilfe und Nonnen-Sex: Erste Höhepunkte aus Cannes

Marion Cotillard singt und engagiert sich als Produzentin

Die Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard sorgte zusammen mit Adam Driver (weltbekannt als Star-Wars-Bösewicht Keylo Ren) für die nötige Starpower, um das Festival zu eröffnen. Sie spielen und singen im Musical "Annette". Zur Musik der Synthie-Popband Sparks erzählt der französische Regie-Egozentriker Leos Carax eine Liebesgeschichte zwischen einem zynischen Comedian und einer gefeierten Operndiva. Verstörend, kunstvoll, eigenwillig. Ein mörderisches Liebesspiel, bei dem die Suche nach Anerkennung tödlich endet. Marion Cotillard dazu in der Cannes-Pressekonferenz:

"Ich habe mich selbst immer wieder gefragt: Warum sehnen wir uns so nach Anerkennung? Und warum wollen wir auch von Menschen, die wir wir gar nicht persönlich kennen, geliebt, gehört, bewundert werden? Und egal wie groß der Ruhm und die Anerkennung ist: warum haben wir trotzdem diese Sehnsucht, die immer in uns unerfüllt bleibt?"

"Annette" ist nicht der einzige Film, für den Marion Cotillard nach Cannes gekommen ist. Sie produzierte auch den Dokumentarfilm "Bigger than us", der in Cannes in der neuen Sektion „Cinema for Climate“ gezeigt wurde. Sie nutzt ihre Berühmtheit für ein politisches Anliegen. Cotillard: „In meinem Leben ist die Kunst sehr wichtig. Ich erinnere mich noch gut, als meine Karriere nicht so lief, wie ich mir erhofft hatte. Da traf ich Leute von Greenpeace und überlegte kurz, ob ich die Schauspielerei aufgeben und lieber mit ihnen kämpfen sollte. Aber je länger ich nachdachte, merkte ich, dass das nicht mein Leben war. Ich bin keine Kriegerin. Jetzt habe ich aber einen Weg gefunden, meine Berühmtheit zu nutzen und ein Licht auf diese jungen Leute zu werfen, auf Aktivistinnen wie Melati und Mary."

In "Bigger than us" triffft die Umweltaktivistin Melati weltweit junge Frauen und Männer, die die Missstände in ihren Regionen bekämpfen, bei der Rettung Geflüchteter helfen, um Frauenrechte ringen oder Kinder in Flüchtlingslagern unterrichten. Ein mitreißender Film über die Notwendigkeit des Wandels.

Melati dazu im Interview mit kinokino: "Es geht um die Wirklichkeit und die Gestaltungsmöglichkeiten. Unsere Generation zeichnet aus, dass wir uns von den Herausforderungen nicht entmutigen lassen. Nein, im Gegenteil: wir sehen die Möglichkeit etwas zu anzupacken und vor allem auch das System zu ändern."