Das sind die 5 wichtigsten Streaming-Neustarts der Woche

"Midsommar" – Subtiler Horror unter sonnigem Himmel

Nach einer Familientragödie sucht Amerikanerin Dani Ruhe und Entspannung in Schweden in einer entlegenen Kommune. Dort wohnt sie dem Midsommar-Fest bei. Doch ... hier stimmt etwas nicht. Nach "Hereditary" entführt Ari Aster die Zuschauer erneut in ein kunstvolles Geflecht aus Beziehungsdrama und Horror, der sich hier mal nicht auf die Dunkelheit verlässt, sondern unter strahlend blauem Himmel tanzend Beklemmung verbreitet. Aufregendes, ungewöhnliches Genre-Kino in 3sat und in der 3sat-Mediathek.

Am Freitag, den 26. Juni 2021 um 22:25 Uhr in 3sat und in der 3sat-Mediathek.