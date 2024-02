Konkret abstrakt: Gerhard Richter im Neuen Museum Nürnberg

Die Privatsammlung Böckmann hat dem Neuen Museum Nürnberg vor elf Jahren 29 Werke von Gerhard Richter als Dauerleihgabe übergeben. Seitdem ist in Nürnberg die drittgrößte Richter-Sammlung weltweit zu Hause. Und die ist von nun an in der Dauerausstellung "Gerhard Richter, On Display" zu sehen, ganz klassisch gehängt an den Wänden, aber auch mit einem ganz neuen Multimedia-Guide.

Multimedial: Blicke hinter die Bilder

"Damit kann man selber sehr viel ausprobieren", erklärt Kuratorin Susann Scholl. "Man kann sehr viele Vergleichsabbildungen sehen, oder im Beispiel des Gemäldes Olympia auch mal hinter die Bildfläche schauen und sich die Rückseite ansehen." Der Multimedia-Guide, von dem es auch eine Version für Kinder gibt, kann noch viel mehr. Es erlaubt einen sehr genauen Blick auf Richters Werk. Über die Jahrzehnte malte er immer wieder sowohl abstrakt als auch gegenständlich, wie etwa das berühmte Ölgemälde "Schädel mit Kerze" von 1983, das in der Ausstellung zu sehen ist.