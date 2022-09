Nazi-Vorwürfe: Ermittlungen gegen Sängerin Melanie Müller

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem Auftritt von Ballermann-Sängerin Melanie Müller Mitte September in Leipzig ausgedehnt. Im Raum steht der Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

"Uns ist das neue Video bekannt, weswegen wir unsere Ermittlungen ausgeweitet haben", sagte eine Sprecherin der Landespolizei Leipzig am Mittwochabend. In dem Video, über das die "Bild"-Zeitung zuerst berichtete, soll zu sehen sein, wie die Sängerin während ihres Auftritts auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe schnellt.