"Restaurant": Jetzt macht Simon Schwarz auch Kabarett – und wie!

Ein ganz besonders vielversprechendes Duo hat sich da gerade zusammengetan: Der eine ist Manuel Rubey, bekannt als Falco-Darsteller oder aus Serien wie Braunschlag, vor allem aber seit einiger Zeit Kabarettist. Dieser Manuel Rubey hat es geschafft, seinen Kumpel mit auf die Kabarett-Bühne zu locken: Simon Schwarz, inzwischen so etwas wie der bekannteste Hilfssheriff Bayerns. Er spielt in den extrem erfolgreichen Eberhofer-Filmen den schwer neurotischen, österreichischen Privat-Detektiv Rudi Birkenberger.

Er kauert vorm Vorhang, wimmert, hadert, tobt

"So eine Scheiß-Idee: Kabarett. So eine Scheiß-Idee, 90 Minuten ins helle Licht, bin doch eh so ein empfindlicher Typ. Ich hab so empfindliche Augen! Ich meine: Wir Rothaarigen, wir sind wirklich viel empfindlicher. Wir sind viel sensibler als ihr." Simon Schwarz, Kabarettist

Noch bevor es richtig losgeht, droht schon die Eskalation. Simon Schwarz, den blassen Rotschopf, den großen Kinostar übermannt vor seinem Debüt auf den Kleinkunst-Brettern das Lampenfieber. Er kauert vorm Vorhang – wimmert, hadert, tobt. So beginnt "Das Restaurant" von und mit Simon Schwarz und Manuel Rubey. Letzterer, eigentlich feinsinniger Kabarettnostalgiker, sieht sich entsprechend genötigt, seinen Kollegen an die Kandare zu nehmen: "Reiß dich zusammen. Kabarett ist Kultur. Wir benehmen uns nicht wie um 3 Uhr früh auf einer Skihütte in Ischgl."

Wieso jetzt Kabarett?

"Kabarett ist nicht Kultur. So ein Blödsinn. Kabarett ist Après-Ski für Süddeutsche-Abonnenten." Simon Schwarz, Kabarettist

Was ist Kabarett? Und warum zur Hölle sollte man sich das antun? Das sind die unterschwelligen Fragen dieses Abends. Schließlich sind Manuel Rubey und Simon Schwarz sehr erfolgreiche Film- und Fernseh-Schauspieler. Der eine hat als Falco-Darsteller, der andere als Rudi Birkenberger in den Eberhofer-Krimis weit über Österreich hinaus Berühmtheit erlangt, bei Serien-Regisseur David Schalko gehören sie auch zum festen Cast. Am Filmset von dessen "Braunschlag" übrigens haben sie einander kennengelernt und sind Freunde geworden.

Und jetzt also Kabarett. "Ich hab den Simon zu einem guten Zeitpunkt erwischt", sagt Manuel Rubey. "Nämlich aus dem heraus, weil mir die Freundschaft so wichtig ist und wir beide so viel arbeiten. Wir müssen zusammen mehr arbeiten, dann haben wir mehr Zeit miteinander."

Kabarett aus Trotz also

"Ich bin in einem Alter, wo man nicht immer das gleiche machen darf", sagt Simon Schwarz. "Das finde ich ganz schlecht für das Hirn des Menschen. Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte: Kabarett? Willst du Kabarett machen? Ja, vielleicht irgendwann? Nein, nie. Das war definitiv etwas, was ich auf meiner Liste nicht hatte."