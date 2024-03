Die Rätselhafte: Warum jetzt viele Tracy Chapman hören wollen

Los Angeles im Februar, die Grammy-Verleihung, das Publikum jubelt: Überraschend steht Tracy Chapman auf der Bühne. Die Preise gewinnen an diesem Abend andere, die Herzen aber gewinnt diese Musikerin für sich, die so lange in der Versenkung verschwunden war - und nun, pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag am 30. März mit Country-Star Luke Combs ihren alten Hit singt: "Fast Car", die Geschichte einer Frau, die von einem besseren Leben träumt, jenseits von Armut und dem alkoholsüchtigen Vater.

Schon vor Beginn des Auftritts jubelt das Publikum, die schlicht in Schwarz gekleidete und mit Gitarre auf die Bühne gekommene Chapman strahlt über das ganze Gesicht. Ihre Rastalocken sind grau geworden. Superstar Taylor Swift ist zwar erst 1989 auf die Welt gekommen, singt Chapmans Song von 1988 aber im Publikum begeistert mit.

Rückblick: Chapmans legendärer Auftritt 1988

Pop-Kenner fühlen sich an das legendäre Konzert zum 70. Geburtstag des damals noch inhaftierten Nelson Mandela erinnert: Im Jahr 1988 ist das, da tritt die erst 24-jährige Tracy Chapman nur mit ihrer akustischen Gitarre im riesigen Londoner Wembley-Stadion auf. Als Stevie Wonder seinen Auftritt wegen technischer Probleme abbrechen muss, schicken die Veranstalter Chapman erneut auf die Bühne. "So blieben meine Songs wie 'Talkin' Bout a Revolution' oder 'Fast Car' wohl im Gedächtnis der Fans", erinnert sich die Künstlerin später.

Chapmans bahnbrechenden Erfolg erklärt der Pop-Experte Gregor Schwellenbach von der Folkwang-Universität Bochum auch mit der Spannung aus Gegensätzen: Ende der 1980er Jahre sei Musik sehr aufwendig produziert worden, die Musiker hätten sich mit riesigen Bands präsentiert. "In dieser Zeit trat mit Chapman jemand in einem großen Stadion vor einem Riesenpublikum auf, die sagt: 'Ich habe einen guten Song und eine Gitarre - und das reicht'", sagt Schwellenbach.