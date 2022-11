Museum "Kirche in Franken": Leiterin Andrea Thurnwald gestorben

Das Museum "Kirche in Franken" in Bad Windsheim ist nach eigener Darstellung das erste Kirchenmuseum im Bereich der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Im Jahr 2006 wurde es von Andrea Thurnwald mitbegründet. Seitdem war sie die Leiterin. Nun ist Thurnwald überraschend gestorben. Das teilt das Museum auf seiner Homepage mit. "Mit ihr ging viel zu plötzlich eine Persönlichkeit, die mit viel Leidenschaft und Herzblut das Museum leitete und prägte", verabschiedet sich das Museum.

Große Anteilnahme in ganz Franken

Andrea Thurnwald sei Wissenschaftlerin, Sammlerin, versierte Ausstellungsmacherin, engagierte Vermittlerin und eine Bewahrerin von Wissensschätzen aus Kunst, Kultur und Religion gewesen, schreibt das Museum weiter. Andrea Thurnwald wurde 61 Jahre alt. Sie starb bereits am 10. November, heißt es beim Evangelischen Pressedienst (epd).

Die Anteilnahme am Tod von Andrea Thurnwald ist in ganz Franken groß. Auch der Bezirk Mittelfranken, Träger des Freilandmuseums Bad Windsheim, zu dem das Museum "Kirche in Franken" gehört, kondoliert.

Thurnwald auch im Wildbad Rothenburg engagiert

Neben ihrer Tätigkeit als Museumsleiterin war Andrea Thurnwald Beiratsmitglied des Wildbad Rothenburg, der Tagungsstätte der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Noch eine Woche vor ihrem Tod habe sie an dessen Sitzung teilgenommen, berichtet der Leiter des Wildbads, Wolfgang Schuhmacher. "Als einer derjenigen, die Frau Dr. Thurnwald als letztes gesehen haben, kann ich nur sagen, wie tief bestürzt und traurig ich bin", so Schuhmacher. Er habe sie auch persönlich sehr geschätzt.

Andrea Thurnwald war auch als stellvertretende Bundesvorsitzende des Vereins Frankenbund tätig, der sich nach eigenen Angaben zum Ziel setzt, "den fränkischen Landsleuten Heimatbewusstsein zu vermitteln".

Stellvertretende Vorsitzende beim Frankenbund

Das Museum "Kirche in Franken" habe weiter geöffnet, auch die geplanten Ausstellungen wie etwa zu Papierkrippen und weitere, von Andrea Thurnwald angestoßene Projekte würden weitergeführt, sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, Claudia Berwind. "Das wäre ganz in Andrea Thurnwalds Sinne gewesen." So wird sich das Museum im Jahr 2023 mit dem Thema Migration und Zuwanderung beschäftigen und sich damit an einem europaweiten Ausstellungsprojekt beteiligen. Zuvor, am 26. November 2022, eröffnet eine Ausstellung über Papierkrippen im 19. und 20. Jahrhundert.

Kirchenmuseum beleuchtet fränkischen Protestantismus

Die Trauerfeier für Andrea Thurnwald findet kommenden Montag, 21. November, um 14 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Kilian in Bad Windsheim statt. Das Museum "Kirche in Franken" ist Teil des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und in der Stiftskirche im Museum beheimatet. Das Museum gibt Einblick in die Geschichte des fränkischen Protestantismus, seine Traditionen und Formen. Es wurde im Jahr 2006 eröffnet, seitdem leitete Andrea Thurnwald die Einrichtung.