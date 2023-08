Hundstage in Sicht: Hochsommer kehrt nach Bayern zurück

Die Zeit besonders beständiger und hochsommerlich warmer Witterung mit viel Sonnenschein wird Hundstage genannt. Definitionsgemäß beginnt sie am 23. Juli und endet am 23. August. Natürlich ist in unserer unbeständigen Klimazone nicht jedes Jahr auf sie Verlass.

Die regnerischen Tage taten der ausgetrockneten Natur gut

Und so schien es auch diesmal. Ausgerechnet mit dem kalendarischen Beginn der Hundstage begann eine Periode ausgesprochen greisligen Wetters in Bayern. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht Regen fiel, oft begleitet von lebhaften Winden. Und auch wenn sich zwischendurch mal die Sonne zeigte, war es infolge kühler atlantischer Luftmassen immer recht frisch.

Nach der warmen und ungewöhnlich trockenen ersten Hälfte des Sommers tat der Regen der ausgetrockneten Natur natürlich gut. Und auch manche Landwirte, besonders beim Zuckerrüben- und Maisanbau wie auch im Weinbau freuten sich über den dringend nötigen Regen. Andererseits bereitete der nicht enden wollende Reigen atlantischer Tiefausläufer den Getreidebauern zunehmend Sorgen. Denn für sie war der Regen zu viel des Guten. Ganz abgesehen von den vielen Menschen, denen die Regenfälle so manchen Ausflug vermasselten.

Hochdruck sorgt für erneut sommerliche Temperaturen

Nun aber, zu einem Zeitpunkt, an dem viele die Hoffnung auf die Hundstage bereits zu Grabe getragen haben, stellt sich die Großwetterlage um. Bereits heute sorgt steigender Luftdruck im Tagesverlauf für Wetterbesserung. Morgen bringen uns Hochdruck und trockene Luft Sonnenschein von früh bis spät, und die Temperaturen erreichen endlich wieder sommerliche Werte.

Am Samstag baut sich über Mitteleuropa eine südwestliche Strömung auf, die Luftmassen aus dem Gebiet Südfrankreichs und dem westlichen Mittelmeerraum heranführen. Diese Konstellation ist voraussichtlich sehr stabil.

Temperaturen bis zu 31 Grad

So lautet die gute Nachricht für das Wochenende und wohl auch für die ganze nächste Woche: Es bleibt sommerlich warm, teils sogar hochsommerlich warm mit Tageshöchsttemperaturen von 26 bis 29, Samstag bis Montag örtlich bis 30 oder 31 Grad. Auch die Abende bringen uns angenehme Temperaturen, perfekt für das Grillfest oder die Gartenparty. Und die Nächte sind lau, mit Frühtemperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Dabei behält die Sonne meist die Oberhand über die Wolken.

Begleitet von lokalen, teils heftigen Schauern

Und nun kommt der sprichwörtliche Wermutstropfen: Mit lokalen, teils heftigen Schauern und Gewittern ist zu rechnen, besonders jeweils am Nachmittag und Abend. Denn während dieser Südwestwetterlage ist der Hochdruckeinfluss nur schwach ausgeprägt.

Trotz dieses "Schönheitsfehlers": Eine länger anhaltende Witterungsperiode mit Ausflugswetter erwartet uns in Bayern. Freuen wir uns also über das Comeback der Hundstage!