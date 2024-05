"May December": Abgründige Charakterstudie von Todd Haynes

Wie kann sich eine 36-jährige Frau auf eine Affäre mit einem Siebtklässler einlassen? Diese Frage stellt sich nicht nur der Ex-Mann von Gracie. Vor über 20 Jahren musste Gracie wegen sexueller Handlungen mit einem 13-Jährigen ins Gefängnis. Das erste Kind des ungleichen Paares kam hinter Gittern zur Welt, es folgten zwei weitere und eine Ehe, die bis zum heutigen Tag zärtlich und harmonisch wirkt.

Scheinbare Idylle in Savannah, Georgia

Auf ihrem Anwesen im beschaulichen Savannah in Georgia, finanziert mit dem Verkauf von Hochzeitsfotos an die Boulevardpresse, veranstalten sie gern Barbecues für Freunde. Zu einem solchen Fest ist auch Elizabeth Barry eingeladen. Die Hollywood-Schauspielerin möchte Gracie in einem Independentfilm verkörpern – und nutzt die Gelegenheit, um mehr über diese stets freundlich lächelnde Frau zu erfahren, die mit knapp 60 noch immer mädchenhafte Kleider mit Blumen und Rüschen trägt.

Dunkle Abgründe im Kleinbürger-Idyll: US-Regisseur Todd Haynes bewegt sich in "May December" auf bekanntem Terrain und bringt wie so oft in seinen Filmen scheinbar perfekte Fassaden zum Einstürzen. Sein Film basiert lose auf dem wahren Fall der amerikanischen Lehrerin Mary Kay LeTourneau, einer verheirateten Mutter von vier Kindern, die in den 90er-Jahren ihren damals zwölfjährigen Schüler Vili Fualaau verführt hat. Julianne Moore, die bereits zum fünften Mal für Haynes vor der Kamera steht, spielt diesmal keine Hausfrau am Rande des Nervenzusammenbruchs, sondern eine schwer durchschaubare Vorstadtschönheit.