"Malelade": Georg Baselitz' Experimente mit Kaltnadel und Druck

Das ist überwältigend: Ist der Radierungszyklus zum Künstlerbuch "Malelade" aus dem Jahr 1990 mit 41 Arbeiten schon umfassend, kommen jetzt in der Pinakothek der Moderne in München noch einmal 148 Probedrucke dazu. Also Zwischenzustände der jeweiligen Radierung, bei denen Georg Baselitz ohne Hinzuziehung eines Druckers schon einmal einen Probeabzug gemacht hat. Einzelne Blätter kann man in bis zu vier Zuständen übereinander ansehen. Jeweils vor schwarzer Wand schwarz gerahmt. Wie immer bei Baselitz sieht man Figuratives, auf das man sich erstmal einen Reim machen muss. Gitterraster. Hunde kopfüber. Auch ein gelbes Glücksschwein.

Mensch, Eule, Esel und Schwein

Georg Baselitz nimmt diese Motive aus einem Buch der Antike. "Physiologus von Smyrna" heißt es und beschäftigt sich mit Christentum und Natur und Mensch "Was hat eine Eule mit dem Menschen zu tun, mit der Geschichte des Menschen oder dem Geist des Menschen? Und der Esel und das Schwein, und so weiter", sagt Baselitz. All das werde in dem Buch behandelt. "Und das wollte ich auf eine sehr intime Weise, bezogen auf mein Programm – wo ja vorkommt von Anfang an der Adler, der Hirsch, das Schwein, der Hase, der Fisch usw. – nochmal wiederholen und in solcher Mappe zusammenfassen."

"Malelade" hat Baselitz diese Mappe genannt und das ist – wie Michael Hering, der Leiter der Staatlichen Graphischen Sammlung in München, erklärt – eine etwas dadaistische Worterfindung des Malers selbst. Es sei eine Verknüpfung von malen und "malade", was auf französisch krank sein heißt. "Also: An der Malerei kranken. Lade ist aber auch die Bundeslade. Das ist ein Wort, was seltsam oszilliert, aber es liegt auch gut im Mund."