Letzte Generation stört "Jedermann"-Premiere in Salzburg

In einer Erklärung der Letzten Generation Österreich hieß es, die Aktivisten hätten Schauspieler und Publikum in Salzburg "friedlich mit derselben Frage konfrontiert", die "Jedermann"-Autor Hugo von Hofmannsthal schon vor über 100 Jahren beschäftigt habe: "Was bleibt von einem Menschenleben?". Die Protestierenden seien daraufhin "mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften" aus dem Saal gezerrt worden, berichteten die Aktivisten.